“Pazar günü F.Bahçe’yi ezerek yendiniz. Bu başarınızı kupada da tekrarlamanızı istiyorum. Haydi bir daha.” "Ligde aldığınız sonucu unutun. Rövanşa rahat çıkmak için taraftarımız önünde avantaj elde etmemiz şart."
Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, Fenerbahçeile bugün oynanacakmaç öncesinde futbolcularınaözel bir terapi yaptı. Tecrübeli hocapazar günü ligde Fenerbahçe karşısındaaldıkları 3-1'lik galibiyeti hatırlatarak,"Ligde rakibinizi ezerekyendiniz. Özellikle 2. yarı oynadığınızfutbol tek kelimeyle mükemmeldi.Hepinizle gurur duydum. Bubaşarınızı kupada da tekrarlamanızıistiyorum. Haydi bir daha. 3-1'likgalibiyeti unutun. Kupa başka birperiyottur. Telafisi zor bir maç oynayacağız"ifadesini kullandı.
ONLARI PSİKOLOJİK OLARAK BİTİRİN Rövanşa rahat çıkmak için Vodafone Park'tan avantajlı bir skorla ayrılmalarının şart olduğunu ifade eden Güneş, "Fenerbahçe bu maçta bize karşı direnç gösterecek. Ligde aldıkları yenilginin acısını çıkarmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Onlara bu fırsatı vermemenizi istiyorum. Fenerbahçe'yi bir kez daha yenerseniz onları psikolojik olarak da bitirirsiniz" dedi.
LİGİ ŞU AN AKLINIZDAN ÇIKARIN Futbolcularından Trabzonsporile oynayacakları maçıdüşünmemelerini isteyen ŞenolGüneş, "Şu anda ligi aklınızdan çıkarınve tamamen kupaya odaklanın.Bu sezon ligde ve kupadagidebileceğimiz en üstnoktaya gitmeliyiz.Sizlere güveniyorum.Camiaya yenibir zafer yaşatın"diye konuştu.
kalan karakter 1000
İNŞALLAH BİR DAHA.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.