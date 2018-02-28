Oyun değil sonuç keyifliydi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Akhisar'dan yediğimiz gol ve bizim attığımız ilk gol enteresan görülüyor futbolda. Dün oynadığımız oyun çok keyifli olmasa da sonuç keyifliydi. Net pozisyonlar harcadık. Son pozisyonda nasıl 5 kişiyle golü atamadılar onu da bana anlatmaları lazım. Ciddi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık." dedi.
UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ Maçın son anlarında Akhisar'ın baskısını kırmak için Gomis'i oyuna aldıklarını belirten deneyimli hoca, "Eğer maç istediğimiz gibi gitseydi Fernando'yu oyuna alacaktık, ama olmadı. Ligde şans veremediğimiz bazı oyunculara kupada forma vermek zorundayız. Sonuçta onlar da G.Saray'ın oyuncusu. Bizleri mazur görsünler. " diye konuştu. Ligdeki ampiyonluk yarışını da yorumlayan Terim, "Lig yarışında 4 takımın mücadelesi sonuna kadar sürecek gibi. Biz şu an lideriz ve umarım olduğumuz yerde ligi bitirir ve sezon sonu şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.
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