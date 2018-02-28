Herkese ispat edeceğiz
Fenerli futbolcular, “Beşiktaş ligde kazandı ama onları yenecek ve eleyecek gücümüz var. Bunu ispat edeceğiz” dediler. Kocaman, "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık! Kupada bunu sahada görmek isterim" dedi.
BİZE İNANANLARI DÜŞÜNELİM!
Beşiktaş'ın ligde iyi oynayarak kazandıklarını kabul eden futbolcular "Ama bizim de onları hem yenecek hem de eleyecek gücümüz var. Bunu herkese göstereceğiz. Bize inananları mahçup etmeyeceğiz" dediler.
DEMİREL: PRESTİJİMİZ ÖNEMLİ
Kaptan Volkan Demirel de 'Lig maçı bitti. İlk maçtan galibiyet ya da avantajlı bir skorla dönelim. Sadece önümüzdeki maçı konsantre olmalıyız. Ligi sonra düşünürüz. Bu maç aynı zamanda prestijimiz için önemli" dedi.
DAHA İYİ FUTBOLU HAK EDİYORUZ
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman futbolcularıyma idman öncesi yaptığı konuşmada "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık. Bunu sahada görmek isterim" ifadesini kullandı.
Etiketler: Volkan Demirel , Fenerbahçe , Beşiktaş
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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