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Herkese ispat edeceğiz

Fenerli futbolcular, “ ligde kazandı ama onları yenecek ve eleyecek gücümüz var. Bunu ispat edeceğiz” dediler. Kocaman, "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık! Kupada bunu sahada görmek isterim" dedi.

Herkese ispat edeceğiz
Fenerbahçe kupa derbisine büyük bir hırsla hazırlanıyor. Derbi yengilsinin ardından daha da hırslanan Sarı-Lacivertli futbolcular kendi aralarında toplantılar yaparak kupaya hazırlanıyor. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarıyla sürekli iletişimde kalarak motivasyonun en üst düzeye çıkmasını sağlıyorlar.

BİZE İNANANLARI DÜŞÜNELİM!
Beşiktaş'ın ligde iyi oynayarak kazandıklarını kabul eden futbolcular "Ama bizim de onları hem yenecek hem de eleyecek gücümüz var. Bunu herkese göstereceğiz. Bize inananları mahçup etmeyeceğiz" dediler.

DEMİREL: PRESTİJİMİZ ÖNEMLİ
Kaptan de 'Lig maçı bitti. İlk maçtan galibiyet ya da avantajlı bir skorla dönelim. Sadece önümüzdeki maçı konsantre olmalıyız. Ligi sonra düşünürüz. Bu maç aynı zamanda prestijimiz için önemli" dedi.

DAHA İYİ FUTBOLU HAK EDİYORUZ
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman futbolcularıyma idman öncesi yaptığı konuşmada "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık. Bunu sahada görmek isterim" ifadesini kullandı.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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