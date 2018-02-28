Cimbom finale göz kırptı

CimbomZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisar'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek final yolunda önemli bir adım attı. 2. dakikada Mariano'nun ortasında Rodrigues topa dokunamadı. 19'da Muğdat'ın kaleye vurduğu şut Seleznyov'a pas oldu. Ukraynalı yaptığı şık vuruşla takımını takımını 1-0 öne geçirdi. 21'de Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Soner'den seken topu Ahmet Çalık tamamladı: 1-1.
SİNAN'IN GOLÜNE OFSAYT KARARI Maçın 25. dakikasında Hareketlenen Sissoko'dan önce Muslera topu yumrukladı. Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 48'de Tolga Ciğerci'nin pasında Sinan dönerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ancak bu pozisyona ofsayt kararı çıktı. 50'de Akhisarspor'un Soner'le kullandığı köşe atışında Muslera zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı. CİMBOM 88'DE GALİBİYETE ULAŞTI Karşılaşmanın 60. dakikasında Akhisarspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ceza alanı içinde Seleznyov'dan seken topa Soner sert vurdu. Ancak defans topu kornere attı. 62'de Feghouli'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 88'de SinanGümüş kafa vuruşuyla Galatasaray'ın galibiyetini ilan etti: 2-1.
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