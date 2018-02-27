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Süper babaanne!

79 yaşındaki , ’nda iki günde 4 kazanıp, iki de rekoru kırdı...

Süper babaanne!
İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na Fehime Özkan damga vurdu. Kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Özkan, iki günde çıktığı 4 yarışmada 4 kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı. 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) rekorlarının sahibi oldu. Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, Özkan'ın elini öpüp madalyalarını verdi.



Fehime Özkan, "Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması" dedi.
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