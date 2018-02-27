İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen TürkiyeMasterlar Salon AtletizmŞampiyonası'na FehimeÖzkan damga vurdu. Kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Özkan, iki günde çıktığı 4 yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı. 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu. Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, Özkan'ın elini öpüp madalyalarını verdi.
Fehime Özkan, "Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması" dedi.
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