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O artık bir cu!

Rekortmen sprinter , bir takımıyla anlaştığını ve bugün açıklama yapacağını söyledi

O artık bir futbolcu!
100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni Jamaikalı atlet , sosyal medya hesabından resmen cu olacağını açıkladı. Twitter'dan bir video paylaşan efsanevi atlet, "Bir futbol takımıyla sözleşme imzaladım. Salı günü (yarın) hangisi olduğunu göreceksiniz" dedi. Bu takımın M.United olacağı öne sürülüyor.

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