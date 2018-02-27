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İşte Şampiyonlar Ligi seviyesi

ezeli rakipleri önündeki maçların 2. yarılarında neden son iki sezonun şampiyonu olduğunu gösterdi. Fener ve Cimbom nefes bile alamadı, orta sahayı geçemedi!

İşte Şampiyonlar Ligi seviyesi
Derbide 'yi mağlup eden sadece zirve yarışını dizayn etmedi, oynadığı futbolla da çok önemli bir mesaj verdi... Bu sezon Vodafone Park'ta 'ı da 3 golle deviren Siyah-Beyazlılar ezeli rakiplerine adeta sahayı dar etti. Beşiktaş özellikle bu iki derbinin ikinci yarılarında mükemmel oynadı.

15 ŞUT, SAYISIZ GOL POZİSYONU
0-0 biten Galatasaray derbisini 3-0 kazanan Kartal, ikinci 45 dakikada rakibinin kalesine 15 şut gönderdi. Sayısız gol pozisyonu yakalayan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'la adeta kedi fare oyunu oynadı.

AYNI SENARYO TEKRARLANDI
Aynı senaryo Fenerbahçe önünde de tekrarlandı. Soyunma odasına 1-0 geride bırakan Beşiktaş, ikinci yarıda yine 3 gol buldu. Sarı-Lacivertliler orta sahayı geçemezken, nefes bile almakta zorlandı.

TARAFTARLAR KENDİNDEN GEÇTİ
Beşiktaş bu iki maçta oynadığı futbolla neden son iki yılın şampiyonu olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir performans gösteren Siyah-Beyazlılar taraftarlarını da kendinden geçirdi.


Onur ÖZKAN
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