Derbilere Güneş doğdu

Nefesleri kesen maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetimindeki derbi performansı dikkatleri çekiyor... Siyah- Beyazlılar, 2015-16 sezonunun başında göreve gelen tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı 13 derbide sahadan 6 kez zaferle ayrıldı. Kartal bu maçlarda sadece 3 yenilgi yaşadı. Şenol Güneş öncesinde 28 derbinin 5'inde galip gelebilen ve 17.8'lik galibiyet yüzdesi olan Beşiktaş, son 2.5 sezonda ise bu yüzdeyi 46.1'e çıkardı. Siyah-Beyazlılar söz konusu süre içinde Galatasaray'a hiç kaybetmedi.
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