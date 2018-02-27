;
Yol Durumu
  1. Tutanak!
  2. İşte Şampiyonlar Ligi seviyesi

Derbilere Güneş doğdu

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli hoca yönetiminde 13 derbide 6 kez kazandı Güneş öncesi 6 sezonda yüzde 17.8 olan galibiyet yüzdesi 46.1’e çıktı...

Derbilere Güneş doğdu
Nefesleri kesen maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetimindeki derbi performansı dikkatleri çekiyor... Siyah- Beyazlılar, 2015-16 sezonunun başında göreve gelen tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı 13 derbide sahadan 6 kez zaferle ayrıldı. Kartal bu maçlarda sadece 3 yenilgi yaşadı. Şenol Güneş öncesinde 28 derbinin 5'inde galip gelebilen ve 17.8'lik galibiyet yüzdesi olan , son 2.5 sezonda ise bu yüzdeyi 46.1'e çıkardı. Siyah-Beyazlılar söz konusu süre içinde Galatasaray'a hiç kaybetmedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar