Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden F.Bahçe, 112 maç sonra bir ilk yaşadı. Son olarak 17 Ağustos 2013'teKonya'ya karşı ligin ilk haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha sonra derbiye kadar üstünlük kurduğu 112maçta yenilgi yüzü görmemişti. F.Bahçe, derbiye kadar söz konusu dönemde öne geçtiği 112 maçta 97 galibiyet, 15 beraberlik aldı.
KARTAL'A 5 YIL SONRA Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 yıl sonra öne geçtiği bir maçta yenildi. 3Mart 2013'te 1-0 öne geçtiği derbide Kartal'a 3-2 kaybetti.
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