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112 maç sonra bir ilk!

derbisini 3-1 kaybeden , ’de tam 112 maç sonra ilk kez öne geçtiği bir mücadeleyi kaybetti.

112 maç sonra bir ilk!
Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden F.Bahçe, 112 maç sonra bir ilk yaşadı. Son olarak 17 Ağustos 2013'te Konya'ya karşı ligin ilk haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha sonra derbiye kadar üstünlük kurduğu 112 maçta yenilgi yüzü görmemişti. F.Bahçe, derbiye kadar söz konusu dönemde öne geçtiği 112 maçta 97 galibiyet, 15 beraberlik aldı.

KARTAL'A 5 YIL SONRA
, 'a 5 yıl sonra öne geçtiği bir maçta yenildi. 3 Mart 2013'te 1-0 öne geçtiği derbide Kartal'a 3-2 kaybetti.
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