Yine Çakır yine olay!
Çakır, Fenerbahçe’nin Fernandao ile attığı golde ofsaytı es geçti... Yine ilk yarıda Isla’nın Quaresma’ya yaptığı hareket penaltı olarak yorumlandı... Çakır’ın iki kararı da çok tartışıldı...
QUARESMA'NIN AYAĞINA BASTI
Yine karşılaşmanın ilk yarısındaki Beşiktaş atağında Quaresma, çalımlarla ceza sahasına girdi. Önüne çıkan Şilili futbolcu Isla, Portekizli yıldızın ayağına basmasına rağmen Çakır bu poziyonda devam kararı verdi.
GİDER ALNINDAN ÖPERDİM
Eski hakem Erman Toroğlu, "F.Bahçe'nin golü net ofsayt. Quaresma herkesi kurtardı. Ben Tarık Ongun'un yerinde olsaydım Quaresma'nın alnından öperdim" ifadelerini kullandı.
ÇAKAR'A GÖRE DE NET OFSAYT
Bir başka eski hakem Ahmet Çakar da Fernandao'nun golünün net ofsayt olduğunu söyledi. Sosyal medyadaki futbolseverler de Cüneyt Çakır'ın iki pozisyonda hatalı karar verdiklerini dile getirdiler.
Etiketler: Cüneyt Çakır , Fenerbahçe , Beşiktaş
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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