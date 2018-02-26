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Türkiye’nin en iyisiyiz

, F.Bahçe zaferi sonrası hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, “Türkiye’nin en iyisiyiz” dedi

Türkiye’nin en iyisiyiz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrası takımına övgüler yağdırdı. Tecrübeli hoca Türkiye'nin en iyi takımı olduklarını göstermek için maça çıktıklarını söyleyerek, "Nitekim öyle de oldu. Taraftarımız da oyundan hiç kopmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarlarıma da teşekkür ederim" dedi. F.Bahçe ile oynayacakları kupa maçına da değinen Güneş, "Bütün maçları geçmek zorundayız. Fenerbahçe'ye karşı yine kazanmak istiyoruz. Perşembe günü de aynı takımla oynayacağız" dedi.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ağası ağası

Haydi sıra perşembe gününe de Fb ye ayni tarife

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 14:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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