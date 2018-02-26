Türkiye’nin en iyisiyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneşkarşılaşma sonrası takımına övgüler yağdırdı.Tecrübeli hoca Türkiye'nin en iyi takımı olduklarınıgöstermek için maça çıktıklarını söyleyerek,"Nitekim öyle de oldu. Taraftarımız daoyundan hiç kopmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyetaldık. Oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarlarımada teşekkür ederim" dedi. F.Bahçe ileoynayacakları kupa maçına da değinen Güneş,"Bütün maçları geçmek zorundayız. Fenerbahçe'yekarşı yine kazanmak istiyoruz. Perşembegünü de aynı takımla oynayacağız" dedi.
kalan karakter 1000
Haydi sıra perşembe gününe de Fb ye ayni tarife
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.