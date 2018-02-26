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Trabzon’a yerli damgası

’in geride kalan 23 haftalık bölümünde 38 gol atan ’da gollerinin 27’sine yerli futbolcular imza attı...

Trabzon’a yerli damgası
Trabzonspor'da yerli oyuncular gollerin yüzde 71'ine imza attı. Bordo-mavililer, ligde yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olma unvanını da elinde bulunduruyor. Trabzonspor, geride kalan 23 haftada 38 gol atarken gollerinin 27'si yerli oyunculardan 11'i ise yabancılardan geldi.

BURAK ZİRVEDE
Bordo-Mavili ekibin en golcü oyuncusu 18 golle oldu. Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3'er, Abdülkadir Ömür 2, Okay Yokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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