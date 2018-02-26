Trabzon’a yerli damgası

Trabzonspor'dayerli oyuncular gollerin yüzde71'ine imza attı. Bordo-mavililer,ligde yerli oyuncularıen çok fileleri havalandırantakım olma unvanını da elindebulunduruyor. Trabzonspor,geride kalan 23 haftada 38gol atarken gollerinin 27'siyerli oyunculardan 11'i iseyabancılardan geldi.
BURAK ZİRVEDE Bordo-Mavili ekibin en golcü oyuncusu 18 golle Burak Yılmaz oldu. OlcayŞahan ve Yusuf Yazıcı 3'er,Abdülkadir Ömür 2, OkayYokuşlu da 1 gol atarak takımlarına katkı sağladı.
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