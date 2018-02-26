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Şampiyon

Kadınlar , Hatay BŞB’yi mağlup eden ’nun oldu

Şampiyon Yakın Doğu
PTT Kadınlar Basketbol finalinde Mardin'de oynanan maçta Hatay BŞB'yi 86-79 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu. böylelikle üst üste 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmada ilk yarıyı 45-34 önde tamamlayan Yakın Doğu, 3. çeyreği de 69-52 üstün bitirdi. Hatay son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve kupa Yakın Doğu'nun oldu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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