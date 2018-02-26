Şampiyon Yakın Doğu

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Mardin'de oynanan maçta HatayBŞB'yi 86-79 mağlup eden Yakın DoğuÜniversitesi şampiyon oldu. Yakın Doğu böylelikle üst üste 2. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmada ilk yarıyı 45-34 önde tamamlayan Yakın Doğu, 3. çeyreği de 69-52 üstün bitirdi. Hatay son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve kupa Yakın Doğu'nun oldu.
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