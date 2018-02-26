Medel’den altın dokunuş

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi3-1 mağlup ettiği maçın 51. dakikasındainanılmaz bir pozisyon yaşandı.
DERBİNİN EN KRİTİK ANI Fernandao'nun topunu çıkaran Fabri'ninceza alanı dışına kadar çıkmasınınardından Şener orta yuvarlağa yakın birnoktadan vuruşunu yaptı, Medel çizgidentopu çıkardı! Takım arkadaşları Medel'ihem maç sırasında hem de maçınardından kendisini tebrik etti.
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Helal olsun Medele boyu kadar sıçramış
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