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’den altın dokunuş

skor 1-1’ken Şener’in orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşta topu inanılmaz bir şekilde kafayla çizgiden çıkardı...

Medel’den altın dokunuş
'ın Vodafone Park'ta 'yi 3-1 mağlup ettiği maçın 51. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.

DERBİNİN EN KRİTİK ANI
Fernandao'nun topunu çıkaran Fabri'nin ceza alanı dışına kadar çıkmasının ardından Şener orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yaptı, Medel çizgiden topu çıkardı! Takım arkadaşları 'i hem maç sırasında hem de maçın ardından kendisini tebrik etti.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ağası ağası

Helal olsun Medele boyu kadar sıçramış

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cevapla 26.02.2018 14:55
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