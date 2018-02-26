Kocaman yanlışlar
Taraftarlara göre, derbilerin havasını çok iyi bilen Volkan’ın yedek kalması büyük hataydı... Valbuena hamlesi de çok geç kaldı. 1-1'den sonra Beşiktaş'ın büyük baskısını saha kenarından seyretti... 2-1'den sonra bile çift forvetle oynamayı düşünmedi
PSİKOLOJİK FAKTÖRÜ ATLADI!
Sarı-lacivertli taraftarlar ilk olarak derbilerin havasını çok iyi bilen Volkan'ın oynamamasına vurgu yaptı. Kameni ilk yarıda iyi bir maç çıkarmış olmasına rağmen Volkan'ın psikolojik etkisine dikkat çekildi.
VALBUENA ERKEN GİRMELİYDİ
F.Bahçeliler Valbuena hamlesinin de geç yapıldığı kanaatinde. Valbuena değişikliği için "Akla gelebilecek ilk isimdi. Çok geç oyuna alındı. Neredeyse ısınamadan derbi sona erdi. Daha erken alınmalıydı" yorumu yapıldı.
ÇİFT FORVET DENENEBİLİRDİ...
Kocaman'ın skor 2-1 olduktan sonra bile çift forvetli sisteme geçmemesi de eleştirildi. Yorumlarda, "En azından çift forvetli sisteme geçilebilirdi. Sistemden ödün vermemek adına bunu yapmak doğru değil. Seçenekler vardı" ifadesi kullanıldı.
RIDVAN DİLMEN ARTI 90 FUTBOL
Fenerbahçe o kadar olgun başladı ki maça, sanki Kadıköy'de oynuyor gibi zannettim. İlk yarıda hakem skoru etkileyecek iki tane hata yaptı ancak takdir hakları da yavaş yavaş ev sahibi Beşiktaş'a doğru döndü. Beşiktaş'ın çok baskısı vardı. Hakettiği golleri de buldu. Fenerbahçe çift forvete dönmeliydi.
Etiketler: Aykut Kocaman , süper lig , Fenerbahçe , Beşiktaş
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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Umarım Aykut hakettiği dersi almıştır.Attığı tek gol 1 metre ofsayt ve Beşiktaş ın verilmeyen bir penaltısı var.Hakemler kime haksızlık ediyormuş
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