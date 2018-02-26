



Derbi maçının 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplayan Fernandao'nun sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.