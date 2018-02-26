Derbi maçının 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle Beşiktaş taraftarlarının tepkisini toplayan Fernandao'nun sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle PFDK'ya sevk edileceği öğrenildi.
Fernandao'ya büyük şok! Melo tarifesi uygulanacak...
Ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş derbisini kaybetmenin şokunu yaşayan Fenerbahçe bu kez de golcüsü Fernandao konusunda ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Etiketler: van persie , Volkan Demirel , Caner Erkin , Mete Kalkavan , Felipe Melo , Tahkim Kurulu , Beşiktaş , Fenerbahçe , PFDK , TFF , Fernandao , derbi maç
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