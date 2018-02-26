;
Yol Durumu
  1. Bir ömre Medel
  2. Dünyanın sonu değil

'ya büyük şok! Melo tarifesi uygulanacak...

Ligin en kritik karşılaşmalarından biri olan derbisini kaybetmenin şokunu yaşayan bu kez de golcüsü konusunda ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



ının 8. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren ancak yaptığı kol hareketi nedeniyle taraftarlarının tepkisini toplayan 'nun sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle 'ya sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 19:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar