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Başakşehir'de şoku

, 'in 23. haftasında bu akşam evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde sakatlandı.

Başakşehirde Arda Turan şoku
'in başarılı futbolcusu , sağ bacak arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı turuncu-lacivertlilerin bu akşam Gençlerbirliği oynayacağı karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Medipol Başakşehir, 'in 23. haftasında bu akşam evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde Arda Turan şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sağ arka adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarıldı.
Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır."
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 18:27
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

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evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 20:29
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