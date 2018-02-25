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Yürek dayanmaz

Şampiyonluk yarışının seyrini değiştirecek derbi saat 19.00’da başlayacak... maçı kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak, F.Bahçe ise derbi geleneğini sürdürmek istiyor...

Yürek dayanmaz

Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen derbi geldi çattı... Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam Vodafone Park'ın çimlerine çıkacak. Saat 19.00'da başlayacak ve bein SPORTS'tan canlı olarak yayınlayacak dev karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. İki takım da derbi öncesinde bir hayli iddialı.


Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı 37 lig maçında hiç yenimedi.



Fenerbahçe, Süper Lig'de tam 15 haftadır yenilgi yüzü görmüyor.

ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Beşiktaş bu akşam kazanarak hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de hafta içi yaşadığı farklı Bayern Münih yenilgisinin izlerini silmeyi hedefliyor. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe de derbilerdeki kazanma geleneğini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Talisca ve Pepe forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül de büyük ihtimalle yok. Fenerbahçe'de ise cezalı Hasan Ali ve sakat Janssen takımdaki yerini alamayacak.

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