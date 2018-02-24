Yüzde 100 galibiyet için gideceğiz
“Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak . Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde tüm hesaplarımızı galibiyete göre yapıyoruz. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ama bence ligde üst sıralar içinde yer alan takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor"
GETİRİSİ 3 DEĞİL 10 PUAN OLUR!
Kocaman şöyle devam etti: Galibiyetin Başakşehir maçında getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Tamamen şampiyonluk hedefine kilitlenmiş olacağız!
1 PUAN DA KÖTÜ SONUÇ DEĞİL
Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. İbrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz.
DOĞRU FUTBOLU KİM OYNUYOR?
Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ... Ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor.
BEŞİKTAŞ'I HAK EDEREK YENDİK
Dün akşam ilk yarıda oynanan Beşiktaş maçını izledim. Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil çok net bir şekilde hakkımızla yenmişiz.
ŞENOL GÜNEŞ YANINA GELMEZSE...
Bu derbi Beşiktaş açısından da kırılma maçı gibi gözüküyor. Şenol Güneş elimi sıkmaya gelmezse ne yaparsın diye soruyorsunuz. Böyle yaparsa ben yanına gidebileceğimizi, bunu yapabileceğimi düşünmüyorum.
Etiketler: fenerbahçe , Aykut Kocaman , Beşiktaş
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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