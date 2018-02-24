Ülker Arena’da ömürlük basket

Fenerbahçe Doğuş-AJ Milano arasında oynanan Euroleague maçının devre arasında sponsor firmanın aktivitesiyle sahaya inildi.
MUTLULUĞA "EVET " DEDİ Ayhan Geloğlu'nun organize ettiği akvititede gerçekleşen yarışmanın ardından Takvim Gazetesi'nde çalışan arkadaşımız Osman Cengiz, kız arkadaşı Derya Atasoy'a salonun ortasında diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Atasoy'un"Evet" cevabının ardından Ülker Arena tribünlerinde adeta alkış tufanı koptu.
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