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’da ömürlük basket

Gazetemizin çalışanlarından , ’a ’da 10 bin kişinin önünde evlenme teklifi yaptı

Ülker Arena’da ömürlük basket
Fenerbahçe Doğuş-AJ Milano arasında oynanan Euroleague maçının devre arasında sponsor firmanın aktivitesiyle sahaya inildi.

MUTLULUĞA "EVET " DEDİ
Ayhan Geloğlu'nun organize ettiği akvititede gerçekleşen yarışmanın ardından Takvim Gazetesi'nde çalışan arkadaşımız Osman Cengiz, kız arkadaşı Derya Atasoy'a salonun ortasında diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Atasoy'un "Evet" cevabının ardından tribünlerinde adeta alkış tufanı koptu.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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