Herkes oyundan zevk aldı

Fatih Terim 5-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuların da taraftarın da oyundan zevk aldığını söyleyen Terim, "Pozisyonbulduk goller attık. Rakibe pozisyon vermedenmaçı bitirdik. Bu da önemli" dedi. Terim kulübeden daha fazla destek alması gerektiğini söyledi.
HAKEM HATALARI.... Geçmiş maçlardaki hakem hatalarına da değinen Terim, Olanı olmayanı çok kritik anlarda bize denk geliyor. Bunlara sığınmıyorum ama çok kritik anlarda denk geliyor" ifadesini kullandı.
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