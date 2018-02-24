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Herkes oyundan zevk aldı

Maçın ardından konuşan , “Futbolcular da seyirciler de futboldan zevk aldı. Pozisyon bulduk, goller attık. Ama rakibe pozisyon da vermedik” diye konuştu

Herkes oyundan zevk aldı
Fatih Terim 5-0 kazanılan Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuların da taraftarın da oyundan zevk aldığını söyleyen Terim, "Pozisyon bulduk goller attık. Rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bu da önemli" dedi. Terim kulübeden daha fazla destek alması gerektiğini söyledi.

HAKEM HATALARI....
Geçmiş maçlardaki hakem hatalarına da değinen Terim, Olanı olmayanı çok kritik anlarda bize denk geliyor. Bunlara sığınmıyorum ama çok kritik anlarda denk geliyor" ifadesini kullandı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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