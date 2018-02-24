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arkadaşlarını sakatladı!

Faslı futbolcu ikinci yarıda önce Donk’u sonra Eren’i sakatladı

Belhanda arkadaşlarını sakatladı!
Son haftalarda yakaladığı formla tüm dikkatleri üzerine çeken Ryan Donk'a nazar değdi... Serdar Aziz'in attığı gol sonrası sevince katılan Donk yerde kaldı. Tekrar görüntülerde Younes Belhanda'nın elinin gözüne geldiği anlaşılan yıldız futbolcu maça devam edemedi. Donk'un gözünde büyük bir şişme oluştuğu gözlendi. Ardından bir talihsizlik daha oldu. Ayağı Belhanda'nın vücudunun altında kalan Eren Derdiyok da ciddi bir sakatlık geçirdi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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