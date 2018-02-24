Belhanda arkadaşlarını sakatladı!

Sonhaftalardayakaladığıformlatüm dikkatleriüzerineçeken RyanDonk'a nazardeğdi... SerdarAziz'in attığı golsonrası sevince katılanDonk yerde kaldı.Tekrar görüntülerdeYounes Belhanda'nınelinin gözüne geldiği anlaşılanyıldız futbolcu maçadevam edemedi. Donk'ungözünde büyük bir şişmeoluştuğu gözlendi. Ardındanbir talihsizlik dahaoldu. Ayağı Belhanda'nınvücudunun altında kalanEren Derdiyok da ciddibir sakatlık geçirdi.
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