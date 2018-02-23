Fener farka koştu

THY Euroleague'in 23. haftasında Armani Milano'yu konuk eden FenerbahçeDoğuş, maçtan 89-70 galip ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla 16. galibiyetini aldı.
2. ÇEYREKTE KOPTU İlk çeyrekte iki takım da hücumda etkiliydi. Savunma ritmini oturtamayan Kanarya rakibinin 20 sayı atmasına engel olamadı. İkinci periyotta toparlanan FenerbahçeDoğuş, potasında sadece 13 sayı gördü. Devre 48-33 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının ilk bölümünde İtalyan ekibi savunmada dirense de farkı bir türlü eritemedi. Kanarya son bölüme 65-48 önde girdi... Skor avantajını elinde tutan Fenerbahçe rahat bir galibiyet elde etti.
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