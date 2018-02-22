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Toparlanın çocuklar

Teknik Direktörü farklı yenilgi sonrası morali bozuk olan futbolcularıyla bir görüşme yaptı. , “Toparlanın çocuklar hayat devam ediyor. Sizlere güvenim tam. Lig ve kupada hedefe varacağına inanıyorum”dedi.

Toparlanın çocuklar
Bayern Münih önünde alınan farklı yenilgi Beşiktaş'ta büyük üzüntüye yol açtı. Siyah-Beyazlı futbolcuların morallerinin bozuk olması nedeniyle oyuncularıyla bir görüşme yapan Şenol Güneş onlara moral vererek, "Hayat devam ediyor. Artık toparlanın çocuklar. Bu yenilgi dünyanın sonu değil" diye konuştu.

ZORLU DERBİ BİZİ BEKLİYOR
, Bayern Münih önünde 10 kişi kalmalarının skoru etkilediğini vurgulayarak, "Şimdi lig ve Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Hafta sonu bizi F.Bahçe ile oynayacağımız zorlu bir maç bekliyor" dedi.


​DERBİDE YARALARI SARALIM
Futbolda bazen istenmeyen sonuçların olabileceğine dikkat çeken Güneş, "F.Bahçe ile önemli bir maça çıkacağız. Derbiyi kazanırsak Bayern Münih yenilgisinin de yaralarını sararız" ifadesini kullandı.

SİZLERE HER ZAMAN GÜVENDİM
Oyuncularına kendilerine güvendiğini ifade eden Güneş, "Fenerbahçe önünde çıkın gereğini yapın. Herkes kadar bizim de şampiyonluk şansımız var. Sizin neler yapabileceğinizi iyi biliyorum" diye konuştu.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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