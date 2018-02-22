Terim sopayı gösterdi

Kasımpaşayenilgisiyleşampiyonlukyarışında çok ağırbir yara alan Galatasaray'dadün FatihTerim fırtınası esti...Göreve geldiği gündenbu yana futbolcularınaçok ılımlı yaklaşan tecrübeliteknik adam dünsert yüzünü takıma gösterdi.Dünkü idmandafutbolcularının performansındanmemnunkalmayan Terim, çalışmayıdurdurdu ve önemlibir konuşma yaptı.
KİM İYİYSE, FORMAYI O GİYECEK Futbolcularıetrafında toplayan başarılıhoca, "Artık hatayapma şansımız yok.Kasımpaşa maçındakihataları bir dahagörmek istemiyorum.Şampiyon olmak istiyorsakherkes yüzde yüzünüvermek zorunda.Kim iyiyse, formayı ogiyer" diye konuştu.
OYUN PLANINDA DEĞİŞİM VAR Öte yandan FatihTerim, Bursaspormaçı öncesi oyun planındada bazı değişimleregitmeyi düşünüyor.cezası biten Belhanda'nın11'e girişiyle yeniden4-3-3'e dönecekolan İmparator, futbolcularındançok dahaagresif bir futbol ve önalanda pres istiyor.
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