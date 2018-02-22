Bayern cezalandırdı

UEFA Şampiyonlar LigiSon 16 turu ilk maçında BayernMünih'in Beşiktaş'ı 5-0yenmesi Alman basınında genişyer buldu. Frankfurter AllgemeineZeitung gazetesi,"Bayern Münih Beşiktaş'ı cezalandırdı"başlığıyla duyurduğuhaberde, Beşiktaş'ın Vida'nınkırmızı kart görmesinden sonrayarım saat daha maça ortak olduğuancak daha sonra Almanekibinin hücuma geçtiği aktarıldı.Haberde, 5-0'dansonraBayern Münih'in çeyrek finaleçok yaklaştığı kaydedildi.
ÇEYREK FİNAL İMASI Kicker dergisi ise "BayernMünih, açık bir şekilde çeyrekfinal yolunda" başlığını kullandı.Haberde ayrıca, Siyah-Beyazlılar'ınsadece maçı değil, aynızamanda karşılaşmada kırmızıkart gören Vida'yı da kaybettiğiifade edildi.
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