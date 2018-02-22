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Bayern cezalandırdı

Alman gazetesi Frankfurter Allegemeine Zeitung, “Bayern ’ı cezalandırdı” dedi. Ülke basını Vida’nın atılmasının işi kolaylaştırdığını yazdı

Bayern cezalandırdı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'in Beşiktaş5-0 yenmesi Alman basınında geniş yer buldu. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, "Bayern Münih Beşiktaş'ı cezalandırdı" başlığıyla duyurduğu haberde, 'ın Vida'nın görmesinden sonra yarım saat daha maça ortak olduğu ancak daha sonra Alman ekibinin hücuma geçtiği aktarıldı. Haberde, 5-0'dan sonra Bayern Münih'in çeyrek finale çok yaklaştığı kaydedildi.

ÇEYREK FİNAL İMASI
Kicker dergisi ise "Bayern Münih, açık bir şekilde çeyrek final yolunda" başlığını kullandı. Haberde ayrıca, Siyah-Beyazlılar'ın sadece maçı değil, aynı zamanda karşılaşmada kırmızı kart gören Vida'yı da kaybettiği ifade edildi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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