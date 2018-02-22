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73 milyon tl’lik hayal kırıklığı!

4,5 yıllık maliyeti 73 milyon TL’yi bulacak olan , kötü performansıyla şok etkisi yaptı. Hırvat oyuncu Bayern Münih önünde de takımını yaktı

73 milyon tl’lik hayal kırıklığı!
Beşiktaş' a devre arasında büyük umutlarla alınan Vida şu ana kadar gösterdiği performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı. için imza parası, maç başı ücret ve yıllık alacaklarıyla birlikte 4,5 yıl içinde 73 milyon TL ödenecek.

TAKIMINI YAKTI
Bayern Münih maçında 16. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yakan Vida farklı yenilgide başrol oynadı. Performansıyla da beklenenden çok uzak kaldı.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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