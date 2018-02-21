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Derbiye tarifesi

, maçında zafer getiren taktiği Beşiktşa derbisinde de uygulayacak. Rakibe boş alan bırakılmayacak. Kanatlar beklere yardıma gelecek. İsabetli paslarla rakip yorulacak. Kapılan toplarla hücuma hızlı çıkılacak

Derbiye Başakşehir tarifesi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın oyuncularının mental anlamda dinlenmelerini sağlamak için verdiği iki günlük izin bitti ve Beşiktaş maçı hazırlıklarına start verildi. Aykut Kocaman'ın pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Başakşehir maçındaki taktiği uygulayacağı ve hafta içi idmanlarını bu şekilde yaptıracağı bildirildi.

YARI SAHADA BOŞ ALAN VERİLMEYECEK
Futbolcularıyla konuşan Kocaman, "Top rakipteyken herkes topun arkasına geçsin. Rakibe en ufak bir rahat alan bırakmayın. Topu kaptığımızda da isabetli paslarla hemen kontraya çıkın" dedi.

KANATLAR YARDIMA GELECEK...
Kocaman kanatlarda kullanmayı düşündüğü Dirar ve Aatıf'tan beklere yardım etmeleri istedi. Beklerden ise sırayla hücuma çıkmalarını istedi. Ceza alanı çevresinde faul yapmak ve gereksiz itirazdan kart görmek ise yasak.

İSABETLİ PASLARLA RAKİP YORULACAK
Kulübe yakın kaynaklar, teknik patron Kocaman'ın hareketli oyun ve isabetli paslarla zaten yogun olacak olan Beşiktaş'ı da daha da yormak istediği, 60-65 gibi Valbuena ve Alper Potuk hamlesi yapacağını belirtiyorlar.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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