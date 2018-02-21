Chelsea kaçtı Barça yakaladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İngiliz ekibi Chelsea sahasında İspanyol devi Barcelonaile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ev sahibi Chelsea, 62. dakikadaBrezilyalı yıldızı Willian'ın attığıgolle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra eşitlik için baskısını artıran Barcelona, 75'te Lionel Messi ileeşitliği sağladı:1-1. Messi'nin golü aynı zamanda maçın da sonucu oldu. Cüneyt Çakır ve ekibi karşılaşmada başarılı bir performans gösterdi. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen tarafın belli olacağı rövanş karşılaşması 14 Mart Çarşamba günü Barcelona'nınev sahipliğinde oynanacak.
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