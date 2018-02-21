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kaçtı Barça yakaladı

’ın düdük çaldığı maçta karşısında 62’de Willian’ın golüyle öne geçen , 75’te ’ye engel olamadı ve taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı

Chelsea kaçtı Barça yakaladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İngiliz ekibi Chelsea sahasında İspanyol devi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ev sahibi Chelsea, 62. dakikada Brezilyalı yıldızı Willian'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra eşitlik için baskısını artıran , 75'te Lionel Messi ile eşitliği sağladı:1-1. Messi'nin golü aynı zamanda maçın da sonucu oldu. Cüneyt Çakır ve ekibi karşılaşmada başarılı bir performans gösterdi. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen tarafın belli olacağı rövanş karşılaşması 14 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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