Besiktaş’ta büyük yıkım
Beşiktaş’ın ağır yenilgisi takımda büyük moral bozukluğuna neden oldu. Soyunma odasında ağızları bıçak açmadı. Kartal Fener maçı öncesi şok yaşadı
BAZI OYUNCULAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
soyunma odasına inen Beşiktaşlı oyuncuların ağzını bıçak açmazken bazı futbolcuların ağladığı görüldü. Kırmızı kart gören Vida hiç kimseyle konuşmazken takım arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı.
DERBİ ÖNCESİ ŞOK YAŞANDI
Bu sezon Avrupa'da hiç yenilgi yüzü görmeyen Siyah-Beyazlı oyuncuların Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi morali bozulurken Şenol Güneş'in de sinirli ve üzgün olduğu öğrenildi.
HÜCUMA ÇIKARKEN KÖTÜYDÜK
Şenol Güneş maçtan sonra ilk devre iyi direndiklerini söyleyerek, "Kırmızı kart gelince 2. yarı da fizik olarak düştük. Hücuma çıkarken çok top kaybettik. Daha iyi oynamalıydık" dedi.
Etiketler: Bayern Münih , Şenol Güneş , Beşiktaş , ALMANYA
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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Sağlık olsun Karakartalım sen bu sene Türkiyenin tek yüz akısın.Buraya kadar gelen tek Türk takımısın?
beşiktaşın en büyük handikapı kırmızı kart oldu eğer 11 e 11 maç devam etseydi bence skor ya berabere yada beşiktaş galip gelirdi ilk yarı bayern münih beşiktaş karşısında bir varlık gösteremedi oyun ortadaydı futbolcunun hatasının bedelini ödediler.
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