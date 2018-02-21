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Besiktaş’ta büyük yıkım

’ın ağır yenilgisi takımda büyük moral bozukluğuna neden oldu. Soyunma odasında ağızları bıçak açmadı. Kartal Fener maçı öncesi şok yaşadı

Besiktaş’ta büyük yıkım
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi takımda deprem etkisi yarattı. 'da oynanan maça iddialı bir şekilde çıkan Siyah- Beyazlı oyuncular karşılaşma sonrasında büyük bir şok yaşadı. lı futbolcular maç sonrasında gözyaşlarını tutamayarak sahayı terk etti.

BAZI OYUNCULAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
soyunma odasına inen Beşiktaşlı oyuncuların ağzını bıçak açmazken bazı futbolcuların ağladığı görüldü. Kırmızı kart gören Vida hiç kimseyle konuşmazken takım arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı.

​DERBİ ÖNCESİ ŞOK YAŞANDI
Bu sezon Avrupa'da hiç yenilgi yüzü görmeyen Siyah-Beyazlı oyuncuların Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi morali bozulurken 'in de sinirli ve üzgün olduğu öğrenildi.

HÜCUMA ÇIKARKEN KÖTÜYDÜK
Şenol Güneş maçtan sonra ilk devre iyi direndiklerini söyleyerek, "Kırmızı kart gelince 2. yarı da fizik olarak düştük. Hücuma çıkarken çok top kaybettik. Daha iyi oynamalıydık" dedi.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ağası ağası

Sağlık olsun Karakartalım sen bu sene Türkiyenin tek yüz akısın.Buraya kadar gelen tek Türk takımısın?

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evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 16:20
misafir. misafir.

beşiktaşın en büyük handikapı kırmızı kart oldu eğer 11 e 11 maç devam etseydi bence skor ya berabere yada beşiktaş galip gelirdi ilk yarı bayern münih beşiktaş karşısında bir varlık gösteremedi oyun ortadaydı futbolcunun hatasının bedelini ödediler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 14:08
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