Asla pes etmeyiz
“Haftada 3 kez zırvalayan sözler söylemeyiz. Ancak hakem aynı hatayı 7 kez yapıyorsa, bu insan hatası olmaz. Kendilerini hakim sanmasınlar, hakkımızı yemesinler. Ağlak değiliz fakat asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz.”
ART NİYET GÖRMÜYORUZ AMA...
"Hakemlerde bir art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değilidir. Biz Galatasarayız ve asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak ve vuruşarak ölürüz."
FEDERASYONA FENERLİ GELSİN!
"Federasyona da MHK'ye de fanatik Fenerli gelsin. Bir insan tuttuğu takım ne olursa olsun objektif değerleri yerin altına alıyorsa 'Yazıklar olsun' deriz. Bu oyunda da olmayız, bu oyunu da bozarız"
TIRAŞ OLURKEN AYNAYA BAKIN!
"Hakemlere sesleniyorum, lütfen tıraş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyip bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray'ın aleyhine yorumlanıyor. Adaletli olsunlar, canımızı yakmasınlar"
Etiketler: mustafa cengiz , Galatasaray
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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çok komiksin.
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