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Abdülkadir krala emanet

Menajerler, Abdülkadir’in aklını karıştırınca Baba Mustafa Ömür çare aradı. Genç yıldızı Trabzon efsanesi ’ye emanet etti

Abdülkadir krala emanet
Trabzonspor'da yıldızı parlayan genç isim Abdülkadir Ömür'ün kafasını karıştırmak isteyenlere babası Mustafa Ömür, oğlunu Fatih Tekke'ye emanet ederek çözüm buldu. Abdülkadir ile temasa geçmek isteyen her menajerin karşısında şimdi artık efsane futbolcu Fatih Tekke duruyor.

MENAJERLER ÇOK BUNALTTI
Performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden genç oyuncu Abdülkadir Ömür, bir çok menajerin de ilgisini çekti. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Abdülkadir Ömür'ün babası Mustafa Ömür bir çare aradı!

ŞİMDİ KAFASI ÇOK RAHAT...
Oğlunun kişisel gelişiminde Fatih Tekke'yi örnek almasını isteyen baba Ömür, Abdülkadir ile temasa geçmek isteyen tüm menajerleri 'ye göndererek bu durumun önüne geçti. Şimdi hem baba Mustafa Ömür hem de Trabzonspor'un yükselen yıldızı Abdülkadir'in kafası daha rahat. Abdülkadir, sadece sahadaki performansına odaklanmış durumda.

FATİH TEKKE BASKILARA SET KURDU!
Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve gol kralı Fatih Tekke hem tecrübelerini Abdülkadir'e aktarıyor, hem de saha dışından gelen baskılara karşı genç futbolcunun kafasının karışmasının önüne geçiyor.


Yunus Emre SEL
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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htu htu

mahalleden tolamışlar dünya yıldızı diye yayın yapıyorlar..yusufta buda halı saha topçusu..boşa uğraşmayın..iddialı maçların yapıldığı sahalara gidin bunlar gibi nicelerini göreceksiniz..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 10:51
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