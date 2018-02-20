Tudor’un suçu neydi!
Deplasmanda alınan yenilgiler ve oyuncu-sistem tercihleri nedeniyle Tudor dönemi bitmişti. Fakat Fatih Terim de 3 deplasmanda 2 yenilgi aldı. Ayrıca oyuncu tercihleri ve Kasımpaşa mücadelesindeki çift forvetli düzen tartışma yarattı
TERİM'İN PERFORMANSI SORGULANIYOR
G.Saray'da Tudor dönemi deplasmanda aldığı yenilgiler ve oyuncu-sistem tercihleri nedeniyle bitmişti. Fakat, Galatasaray taraftarının kurtarıcı olarak gördüğü tecrübeli teknik adam Fatih Terim de 3 deplasmanda 2 yenilgi aldı... Ayrıca oyuncu tercihleri ve Kasımpaşa mücadelesindeki çift forvetli düzen tartışma yarattı... Terim, Sivas deplasmanında da kötü performans sergiledi.
SANKİ BİRAZ HAKSIZLIK YAPMIŞIZ
Otoriteler ve sosyal medya Igor Tudor ve Fatih Terim karşılaştırmasında ikiye bölünmüş durumda... İlk 5 haftalık performans göz önüne alındığı zaman otoritelerin ortak görüşü, "Peki o zaman Tudor'un suçu neydi" şeklinde. Sosyal medyadaki taraftarlar ise, "Evet Fatih Terim bizim için çok önemli ama Tudor'a da sanki biraz haksızlık yapmışız" yorumları yaptı.
RIDVAN DİLMEN: DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
Deplasmanda yaşanan sıkıntıyı teknik direktör değişikliği de önleyemedi. Galatasaray deplasmanda 6 yenilgi almış, 13 puan toplamış bu facia bir durum. Terim, Donk, Selçuk ve Tolga orta sahası ile nasıl kazanmayı düşünüyor. Mariano'yu dinlendiriyor mu? Neden oynamıyor? Galatasaray'da taktik, fizik, coşku hiçbir şey yoktu... Puanı hiç hak etmeyen bir oyun oynadılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: TERİM'İN YANLIŞLA
Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ikinci yarısına riskli ve hatalı değişiklikle başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ryan Donk'u stopere çekmesi ve oyuna Eren Derdiyok'u alması hataydı... Çünkü Galatasaray orta sahasında çok iyi pres yapan Donk savunmaya geçti ve Aslan güç kaybetti. Çift forvetle alanlar iyice daraldı ve G.Saraylı futbolcular daha fazla yoruldu.
Etiketler: Fatih Terim , TUDOR , Galatasaray
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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