İlk kez favori çıkmayacağız
“Karşımızda tarihi bir kulüp var. 7 oyuncusuyla hücumdalar. Bu sezon bir maça ilk kez favori çıkmayacağız.” "Almanya futbol olarak Türkiye'nin çok önünde. Dağdaki bir çiçeğe benziyoruz. Buradan birşey üretmeliyiz."
EN İYİSİNİ YAPMAMIZ ŞART
Sahaya çıkıp en güzel futbollarını oynamaya çalışacaklarını ifade eden Güneş, "Futbol her türlü sürprize açık. Biz sürpriz varsa, mucize varsa onu yapmak istiyoruz. Savunma prensipleri iyi uygulanmalı" dedi.
ORTALIĞI TOZ DUMANA KATTILAR
Kendilerini hiçbirşeyin etkilemediğini söyleyen Şenol Güneş, "Ortalığı toz dumana katanlar konuşmayı seviyorlar. Türkiye'de futbolun kültürünü değiştirmek en büyük temennim" ifadesini kullandı.
ALMANYA BİZDEN ÇOK İLERİ
Almanya'nın futbol olarak Türkiye'nin önünde olduğunu ifade eden Güneş, "Dağdaki bir çiçeğe benziyoruz. Buradan birşey üretmeye çalışıyoruz. Bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak için gereken yapılacak" diye konuştu
ALMANYA'YA KAZANMAYA GELDİK
Beşiktaş'ın yıldız ismi Medel, Bayern maçının Türkiye'deki maçlara oranla farklı bir seviyede olacağını söyledi. Siyah-Beyazlı yıldız, "2 ayaklı maçı çok iyi yönetmeliyiz. Buraya kazanmaya geldik. Kendi evimizde işi bitirmek istiyoruz" dedi. Medel milli takımdan arkadaşlarıyla rakip olacağını ifade ederek, "Vidal ile bugüne kadar çok karşı karşıya geldik ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk olacak" ifadesini kullandı.
Etiketler: Şenol Güneş , Bayern Münih , Beşiktaş
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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