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Fırtına 2018'de esmedi

Bordo-Mavililer 2018’de oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Türkiye Kupası’nda da bu sene 1 maça çıkan Fırtına o karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı

Fırtına 2018de esmedi
Trabzonspor 2018 yılında galibiyet yüzü göremedi. Bordo-Mavililer ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçta 1 beraberlik aldı.

BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİLER
Karadeniz ekibi ligde Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe'yle 1-1, Göztepe ile 0-0 ve Gençlerbirliği'yle yine 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu yıl ligde tek yenilgisini Başakşehir önünde 1-0'lık skorla aldı. Fırtına Türkiye Kupası'nda da bu yıl oynadığı tek karşılaşmada Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak elendi.

BURAK GECEYİ UYKUSUZ GEÇİRDİ
Başakşehir maçında birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan Burak Yılmaz büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşlarından özür dileyen golcü futbolcunun gece boyunca da uyumakta zorlandığı öğrenildi.
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