Fırtına 2018'de esmedi

Trabzonspor 2018 yılında galibiyet yüzü göremedi. Bordo-Mavililer ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 maçta 1 beraberlik aldı.
BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİLER Karadeniz ekibi ligde Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe'yle 1-1, Göztepe ile 0-0 ve Gençlerbirliği'yle yine 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu yıl ligde tek yenilgisini Başakşehir önünde 1-0'lık skorla aldı. Fırtına Türkiye Kupası'nda da bu yıl oynadığı tek karşılaşmada Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak elendi.
BURAK GECEYİUYKUSUZ GEÇİRDİ Başakşehir maçında birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan Burak Yılmaz büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşlarından özür dileyen golcü futbolcunun gece boyunca da uyumakta zorlandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.