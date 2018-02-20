Beşiktaş derbisinde 11’in 10’u belli

Fenerbahçeşampiyonluk yolundadoludizgin ilerlerkenBeşiktaş derbisindesahaya nasıl bir 11'leçıkacağı merak konusu.
VALBUENA YEDEK Kulübe yakın kaynaklar Kocaman derbi 11'inin 10'unu şimdiden belirlediği, sol bek mevkinde cezalı HasanAli'nin yerine İsmail'i ki yoksa Şener'i oynatacağı konusunda kararsız kaldığı belirtildi. Ancak favori ismin İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi. Bu durumda derbi 11'i Volkan-Neto, Neustadter, İsmail-Josef, M.Topal,Dirar, Giuliano, Aatıf-Fernandao şeklinde olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.