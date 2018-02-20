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derbisinde 11’in 10’u belli

Kocaman’ın, derbisinde sahaya süreceği ilk 11’in 10’unu belirlediği bildirildi. Sadece sol bekte hazır idman eksiği olan İsmail Köybaşı ile Şener arasında kararsız kaldı

Beşiktaş derbisinde 11’in 10’u belli
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda doludizgin ilerlerken Beşiktaş derbisinde sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu.

VALBUENA YEDEK
Kulübe yakın kaynaklar Kocaman derbi 11'inin 10'unu şimdiden belirlediği, sol bek mevkinde cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail'i ki yoksa Şener'i oynatacağı konusunda kararsız kaldığı belirtildi. Ancak favori ismin İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi. Bu durumda derbi 11'i Volkan- Neto, Neustadter, İsmail- Josef, M.Topal, Dirar, Giuliano, Aatıf- Fernandao şeklinde olacak.
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