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5.5 yıldır neden Kadıköy'de yok?

Sarı-Kırmızılı yönetim, kararları nedeniyle tepki çeken Özkahya’nın 5.5 yıldır Kadıköy’de maça çıkmadığını belirterek “MHK bu konuda bir açıklama yapsın” dedi

5.5 yıldır neden Kadıköyde yok?
Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da maçın hakemi Halis Özkahya'ya çok büyük tepki var. Sarı-Kırmızılı yönetim, verdiği kararlarla tartışma yaratan Özkahya'nın 5.5 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe maçı yönetmediğini belirterek, "MHK bu konuda bir açıklama yapsın" ifadesini kullandı. Galatasaray yönetimi ayrıca Halis Özkahya yönetiminde son 7 deplasman maçında 3 puan alınamaması nedeniyle de isyan bayrağını açmış durumda.

AĞLIYORLAR AMA BUZ GİBİ PENALTI
Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Galatasaylılar ağlıyor, hakemi sıkıştırıyor ama pozisyon buz gibi penaltı" dedi.
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