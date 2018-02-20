5.5 yıldır neden Kadıköy'de yok?

Kasımpaşa önünde şok bir yenilgi alan Galatasaray'da maçın hakemi Halis Özkahya'ya çok büyük tepki var. Sarı-Kırmızılı yönetim, verdiği kararlarla tartışma yaratan Özkahya'nın 5.5 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe maçı yönetmediğini belirterek, "MHK bu konuda bir açıklama yapsın" ifadesini kullandı. Galatasaray yönetimi ayrıca Halis Özkahya yönetiminde son 7 deplasman maçında 3 puan alınamaması nedeniyle de isyan bayrağını açmış durumda.
AĞLIYORLAR AMA BUZ GİBİ PENALTI Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, "Galatasaylılar ağlıyor, hakemi sıkıştırıyor ama pozisyon buz gibi penaltı" dedi.
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