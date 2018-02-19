Kocaman’ın zaferi

ÇOK kritik Başakşehir maçının ardından cumartesi gecesi de Alanyaspor'u 3-0 gibi çok net bir skorla yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de gündemdeki adam Aykut Kocaman... Kocaman, Alanya maçının ardından "Başakşehir maçındaki futbolumuzu geliştirirsek Avrupa Şampiyonu olabiliriz" demişti



SİSTEMİ TAKIMA MONTE ETTİ

oynatmak istediği sistemi takıma iyice yerleştiren Kocaman'a hem taraftar hem de medya desteği en süt seviyeye kadar çıkmış durumda. Sezon başı ve ortasındaki eleştirilerden eser kalmamış durumda.



ELEŞTİRİLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ

JOSEF ile Mehmet Topal'ın yanyana oynatılması, forvet hattındaki tercihleri, Valbuena krizi ve takımı aşırı defansif oynatması yönündeki eleştiler bıçak gibi kesilmiş ve bir kenara bırakılmış durumda!



BİREYSEL HATALAR DA OLMASAYDI

Otoriteler bireysel hatalardan dolayı puan kayıplar olmasaydı Fenerbahçe'nin açık ara lider olacağını konuşuyor. Hatta Beşiktaş derbisi de kazanılırsa Fener'in şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğu iddia ediliyor.