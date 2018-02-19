Kocaman’ın zaferi

ÇOK kritik Başakşehirmaçınınardındancumartesi gecesi deAlanyaspor'u 3-0 gibiçok net bir skorla yenerekşampiyonluk iddiasınıortaya koyan Fenerbahçe'degündemdekiadam Aykut Kocaman...Kocaman, Alanyamaçının ardından"Başakşehir maçındakifutbolumuzu geliştirirsekAvrupa Şampiyonuolabiliriz" demişti
SİSTEMİ TAKIMA MONTE ETTİ oynatmak istediği sistemi takıma iyice yerleştiren Kocaman'a hem taraftar hem de medya desteği en süt seviyeye kadar çıkmış durumda. Sezon başı ve ortasındaki eleştirilerden eser kalmamış durumda.
ELEŞTİRİLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ JOSEF ile MehmetTopal'ın yanyanaoynatılması, forvethattındaki tercihleri,Valbuena krizi ve takımıaşırı defansif oynatmasıyönündekieleştiler bıçak gibi kesilmişve bir kenara bırakılmışdurumda!
BİREYSEL HATALAR DA OLMASAYDI Otoriteler bireysel hatalardan dolayı puan kayıplar olmasaydı Fenerbahçe'nin açık ara lider olacağını konuşuyor. Hatta Beşiktaş derbisi de kazanılırsa Fener'in şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğu iddia ediliyor.
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