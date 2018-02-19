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Kocaman’ın zaferi

Josef-M.Topal bir arada olmaz dendi. Forvet tercihleri sorgulandı. Valbuena krizi çıktı. Ama doğru bildiklerinden vazgeçmedi. zirveye çok yaklaştı

Kocaman’ın zaferi
ÇOK kritik Başakşehir maçının ardından cumartesi gecesi de Alanyaspor'u 3-0 gibi çok net bir skorla yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de gündemdeki adam Aykut Kocaman... Kocaman, Alanya maçının ardından "Başakşehir maçındaki futbolumuzu geliştirirsek Avrupa Şampiyonu olabiliriz" demişti

SİSTEMİ TAKIMA MONTE ETTİ
oynatmak istediği sistemi takıma iyice yerleştiren Kocaman'a hem taraftar hem de medya desteği en süt seviyeye kadar çıkmış durumda. Sezon başı ve ortasındaki eleştirilerden eser kalmamış durumda.

ELEŞTİRİLER BIÇAK GİBİ KESİLDİ
JOSEF ile Mehmet Topal'ın yanyana oynatılması, forvet hattındaki tercihleri, Valbuena krizi ve takımı aşırı defansif oynatması yönündeki eleştiler bıçak gibi kesilmiş ve bir kenara bırakılmış durumda!

BİREYSEL HATALAR DA OLMASAYDI
Otoriteler bireysel hatalardan dolayı puan kayıplar olmasaydı Fenerbahçe'nin açık ara lider olacağını konuşuyor. Hatta Beşiktaş derbisi de kazanılırsa Fener'in şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olduğu iddia ediliyor.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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