Dersimiz Bayern

Güneş Heynckes’in B.Münih’e geldikten sonraki tüm maçlarını kasetlerden izledi. Rakibin artı ve eksilerini tek tek tespit eden tecrübeli hoca bunu oyuncularıyla paylaştı. Bayern’in silahları için de önlemlerini aldı.
BEŞİKTAŞartık BayernMünih'eodaklandı. ŞampiyonlarLigi'nde yarınAlman devi ile karşılaşacakolan Siyah-Beyazlılar bu maçaodaklanırken Güneş'inTeknik DirektörHeynckes'in takımınbaşına geçtikten sonrakitüm maçlarını kasetlerdentek tek izleyerekrakibin zaaflarınıbelirlediği öğrenildi
İSTATİKSEL ANALİZLER YAPTI Bayern Münih'in etkili ve zayıf yönlerini tespit eden ŞenolGüneş rakip takımın istatiksel analizlerini de yaptı. Rakibin etkili futbolcularını da belirleyen Güneş bunları durdurmak için de tüm planlarını yaptı.
BAYERN MÜNİH'İ EZBERLEDİ ALMAN ekibinin hangi dakikalarda etkili olduğunu, topu nasıl kullandığını, maç içinde nasıl bir taktiksel değişiklik yaptığını belirleyen Güneş, Beşiktaş'ın en iyi yönünü harekete geçirmek istediği öne sürüldü.
VURMA PLANINI BELİRLEDİ Güneş'in BayernMünih hakkındaelde ettiği tümbilgileri takımla paylaştığıve idmanlardarakibe karşı izlenecekstrateji hakkında uygulamalıaçıklamalaryaptığı ortaya çıktı.
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