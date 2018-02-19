;
Yol Durumu
  1. Kocaman’ın zaferi
  2. Dilmen'den penaltı yorumu

Dersimiz Bayern

Güneş Heynckes’in B.Münih’e geldikten sonraki tüm maçlarını kasetlerden izledi. Rakibin artı ve eksilerini tek tek tespit eden tecrübeli hoca bunu oyuncularıyla paylaştı. Bayern’in silahları için de önlemlerini aldı.

Dersimiz Bayern
BEŞİKTAŞ artık Bayern Münih'e odaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde yarın Alman devi ile karşılaşacak olan Siyah- Beyazlılar bu maça odaklanırken Güneş'in Heynckes'in takımın başına geçtikten sonraki tüm maçlarını kasetlerden tek tek izleyerek rakibin zaaflarını belirlediği öğrenildi

İSTATİKSEL ANALİZLER YAPTI
Bayern Münih'in etkili ve zayıf yönlerini tespit eden Şenol Güneş rakip takımın istatiksel analizlerini de yaptı. Rakibin etkili futbolcularını da belirleyen Güneş bunları durdurmak için de tüm planlarını yaptı.

BAYERN MÜNİH'İ EZBERLEDİ
ALMAN ekibinin hangi dakikalarda etkili olduğunu, topu nasıl kullandığını, maç içinde nasıl bir taktiksel değişiklik yaptığını belirleyen Güneş, 'ın en iyi yönünü harekete geçirmek istediği öne sürüldü.

VURMA PLANINI BELİRLEDİ
Güneş' in Bayern Münih hakkında elde ettiği tüm bilgileri takımla paylaştığı ve idmanlarda rakibe karşı izlenecek strateji hakkında uygulamalı açıklamalar yaptığı ortaya çıktı.
Etiketler: , , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar