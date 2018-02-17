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Yüksek gerilim

- karşılaşmasının ardından ve arasında oldukça gergin anlar yaşandı...

Yüksek gerilim
Beşiktaş'ın Konyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik direktörleri arasında tansiyon yükseldi. Karşılaşma sonunda hakem Alper Ulusoy'a itiraz eden lı futbolcuları uzaklaştıran Şenol Güneş, bu sırada hakemle tokalaşmaya gelen 'un hocası Mehmet Özdilek'e "Gidin hakemi tebrik edin" diye tepki gösterdi.

ÖZDİLEK ŞAŞIRDI!
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan ve "Şifo Mehmet" lakabı ile anılan , Güneş'in bu tavrı sonrası şaşkına döndü. Özdilek, Güneş'e jest ve mimikleri ile tepki gösterdi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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