Yüksek gerilim

Beşiktaş'ın Konyaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik direktörleri arasında tansiyon yükseldi. Karşılaşma sonunda hakem Alper Ulusoy'a itiraz eden Beşiktaşlı futbolcuları uzaklaştıran Şenol Güneş, bu sırada hakemle tokalaşmaya gelen Konyaspor'un hocası Mehmet Özdilek'e "Gidin hakemi tebrikedin" diye tepki gösterdi.
ÖZDİLEK ŞAŞIRDI! Beşiktaş'ın efsane oyuncularından olan ve "Şifo Mehmet" lakabı ile anılan Mehmet Özdilek, Güneş'in bu tavrı sonrası şaşkına döndü. Özdilek, Güneş'e jest ve mimikleri ile tepki gösterdi.
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