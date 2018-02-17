Hangi akılla kartları gösterdi
“Bizim dışımızda oyun düzenimizi bozan bazı şeyler oldu. Sinirlerimizle oynadılar... Ama biz her şeye rağmen maçı farklı kazanabilirdik”. "Hakem Pepe ve Talisca'ya hangi akılla o kartları gösterdi. Anlayamadım"
SİNİRLERİMİZLE OYNADILAR...
Güneş, şöyle devam etti: "Oyunun düzenini de bozan bizim dışımızda olaylar oldu. Tabii bu doğru değil. Sinirlerimizi arttırmak yerine gücünüzü yukarı çıkarmanız gerekiyor. Bu normal, Türkiye'de algı baskısı."
BU NASIL SARI KART GÖSTERMEK
"Pepe ile Talisca'ya kart gösterilirken, hangi akılla gösterildi, bilmiyorum. Pozisyonlara baktığınız zaman bizim oyuncuya yapılan tehlikeli harekete o zaman penaltı vermek lazım. Ama sonucu bunlara bağlamak istemem"
YİNE DE MAÇI KAZANMALIYDIK
"Her şeye kazanmamız gerekiyordu. Farklı kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bir takım 1 puan için uğraştı, biz 3 puan için. Onları tebrik ediyorum. Biz 2 puan ve 2 oyuncu kaybettik.''
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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bay gunes bu aralar sanki sen takimin eyitmeni deyilde sozcusu gibi olmaya basladin ya dunyanin her yerinde maclar oynanir futbol elisdirmenleri o anki musabakayi elesdirir ama bir teknik diroktorun bu kadar sinirli sanki futbol deyilde mahale gavgasindayimis gibi haraket etmez kusura bakmayin TURKIYEDEKI antronerler isdeyinize gorede hakem veremezler kazaninca hakemler cok iyi kaybedince kotu yemezler beyler
Hakem Beşiktaşa karşı art niyetliydi faul sarı kartı olan Konyalı oyuncu tatarından Taliscaya yapılıyor ama sarı kart faul Beşiktaş aleyhine veriliyor hemde göz göre göre yeni bir Ali Palabıyık vakası Beşiktaş aleyhine bu ligde hakemler tarafından hakkı en çok yenen takımdır.Dün yapılanların yarısı Fb ye yapılsa medya ortalığı ayağa kaldırırdı.
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