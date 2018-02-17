Gel de çık işin içinden

Ligde yarın Kasımpaşa deplasmanına çıkacak G.Saray'da büyük kadro belirsizliği yaşanıyor. İdmanlarda farklı dizilişler deneyen Fatih Terim sahaya süreceği 11'e henüz karar veremedi.
BELHANDA PLANLARI BOZDU Terim 4-1-4-1'i tercih ederse Belhanda'nın yerine Feghouli görev yapacak. Bu durumda sağ kanatta ise Yasin veya Sinan'dan birisi oynayacak. Fakat diziliş 4-3-3 olursa Tolga 11'de forma giyecek.
MARİANO YİNE KULÜBEDE Mİ? Feghouli bu sistemde alışık olduğu bölge olan sağ kanada geçecek. Fatih Terim sağ bek tercihini de henüz vermiş değil. Fakat alınan bilgilere göre yine Linnes 11'de olacak ve Mariano kulübede oturacak.
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