Vincent Janssen seferberliği

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in sahalara dönüşünü hızlandırmak için yoğun mesai harcanıyor.
8 ARALIK'TA SAKATLANDI Janssen'in iki haftada bir düzenli olarak MR'ı çekiliyor. Son MR'da, kemik ödeminin halen geçmediği gözlendi. 24 Şubat'ta bir kez daha MR'a girecek ve ayak parmağında iyileşme gözlenirse, saha çalışmalarına start verilecek. Sağlık heyetinin hedefi, Mart ayının başında Janssen'in takımla çalışmalara başlaması yönünde. Oyuncunun sahaya çıkması için hedef ise 17 Mart'takiGalatasaray derbisi. Hollandalı yıldız, 8 Aralık'taki Bursaspor maçında sakatlanmıştı.
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