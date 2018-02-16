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seferberliği

F.Bahçe Sağlık Heyeti, Hollandalı golcüyü 17 Mart’taki G.Saray derbisine yetiştirmek için yoğun çalışıyor

Vincent Janssen seferberliği
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in sahalara dönüşünü hızlandırmak için yoğun mesai harcanıyor.

8 ARALIK'TA SAKATLANDI
Janssen'in iki haftada bir düzenli olarak MR'ı çekiliyor. Son MR'da, kemik ödeminin halen geçmediği gözlendi. 24 Şubat'ta bir kez daha MR'a girecek ve ayak parmağında iyileşme gözlenirse, saha çalışmalarına start verilecek. Sağlık heyetinin hedefi, Mart ayının başında Janssen'in takımla çalışmalara başlaması yönünde. Oyuncunun sahaya çıkması için hedef ise 17 Mart'taki Galatasaray derbisi. Hollandalı yıldız, 8 Aralık'taki Bursaspor maçında sakatlanmıştı.
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