Sihirbaz Ronaldo
Ronaldo’nun PSG maçındaki penaltı vuruşundan önce topun yerden havalanması herkesi şaşkına çevirdi
OLAYI İLK LİNEKER FARKETTİ
İlk yarının son dakikasında Portekizli yıldızın vuruş anı öncesinde topun bir anda yerden havalanması herkesi şaşkına çevirdi. Olayı ilk farkeden isim ise İngilizler'in efsane golcüsü Gary Lineker oldu.
"İDMANLARDA HEP YAPARDI"
Lineker, "Eğer bunu bilerek yaptıysa bu Ronaldo'nun gerçekten özel olduğunu gösterir" ifadesini kullandı. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rio Ferdinand ise "İdmanlarda bunu hep yapardı" dedi.
İŞİN SIRRI DESTEK AYAĞINDA!
Uzmanlara göre ise Ronaldo penaltı öncesi, destek ayağını çimlere çok sert bir şekilde bastığı için top yerden yükseliyor. Yıldız futbolcunun bu hareketi bir penaltı taktiği olarak uyguladığı da vurgulanıyor.
Etiketler: Real Madrid , Cristiano Ronaldo
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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