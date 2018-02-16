O parayı ödemem
Yönetim “FIFA’ya başvurması doğal hakkı” dese de Quaresma’nın 350 bin Euro’luk ceza için menajerine “O parayı asla ödemeyeceğim” diye konuştuğu öğrenildi
YÖNETİME GÖRE KRİZ YOK AMA...
Yönetim olayın bir şikayet olmadığını, herhangi bir kriz yaşanmadığını da belirtti. Fakat bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Quaresma'nın konuyla ilgili menajerine şok edici ifadeler kullandığı da öğrenildi.
PARAYI VERMEZSE NE OLACAK?
Verilen cezadan çok rahatız olan Q7'nin, "O parayı asla ödemeyeceğim" dediği iddia ediliyor. Portekizli futbolcunun bu tutumu sürdürmesi durumunda yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
ASIL SORUN NEGREDO MU?
Aldığı cezaya itiraz etmek için FIFA'ya başvuran Quaresma'nın bu hareketinin perde arkasında 'para' olduğu iddia ediliyor. Yıllık 2.1 milyon Euro garanti ücret alan Portekizli futbolcunun, Alvaro Negredo'ya 4.3 milyon Euro verilmesi nedeniyle böyle bir tavır aldığı belirtiliyor. Daha önce Quaresma'nın bu sebepten dolayı maçlarda Negredo'ya pas atmadığı da öne sürülmüştü. Yaşanan bu son gelişme iddiaları daha da çoğalttı.
TARAFTARLAR QUARESMA'YA TEPKİLİ
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda ağırlıklı olarak Quaresma'yı haksız buldu. Taraftarlara göre Portekizli yıldızın bu kritik dönemde yaptığı hareket takıma zarar verebilir. Bu nedenle Q7'nin şikayetine tepki gösterildi.
Etiketler: Ricardo Quaresma , FIFA , Negredo , Beşiktaş
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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