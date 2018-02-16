Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda vatanımız için savaşan Mehmetçiklerimize Trabzonsporlu futbolcularBurak Yılmaz, kaleci Onur Kıvrak'tan mesaj geldi. Kaptan Onur, "Bu bayrak, bu vatan, bu millet hepimizin. Onlarla birlikte nefes alıp veriyoruz. Rabbimden dileğim, burunları kanamadan dönmeleri. Kalbimiz Mehmetçik'le" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ise, "Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Buvatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Hepimiztek yürek olmalıyız" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.