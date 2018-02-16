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Kalbimiz ’le

Trabzonspor kaptanı Onur ve Burak Afrin Operasyonu’na destek mesajı verdi

Kalbimiz Mehmetçik’le
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda vatanımız için savaşan lerimize Trabzonsporlu futbolcular Burak Yılmaz, kaleci Onur Kıvrak'tan mesaj geldi. Kaptan Onur, "Bu bayrak, bu vatan, bu millet hepimizin. Onlarla birlikte nefes alıp veriyoruz. Rabbimden dileğim, burunları kanamadan dönmeleri. Kalbimiz Mehmetçik'le" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz ise, "Ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu vatan hepimizin, bu bayrak hepimizin. Hepimiz tek yürek olmalıyız" şeklinde konuştu.
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