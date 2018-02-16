Birkaç gol daha atarsa müslüman olacağız

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 5-0 yenerek işi bitiren Liverpool'da Mohamed Salah fırtınası giderek büyüyor. Sezon başında 42 milyonEuro'ya Roma'dan İngiliz ekibine transfer olan Mısırlı yıldız ortaya koyduğu inanılmaz performansla adından söz ettiriyor. Liverpool taraftarlarını adeta kendinden geçiren Salah için yapılan bir beste de gündeme bomba gibi düştü. Son zamanlarda Liverpool tribünlerinde yankılanan tezahüratta taraftarlar, "Birkaç gol daha atarsaben de Müslüman olacağım" diye bağırıyor. Tezahüratta ayrıca "Bir camideoturacağım. Olmak istediğimyer orası" sözü de geçiyor.
İŞTE O OLAY TEZAHÜRAT Mo Salah la la la la Senin için yeterince iyiyse Benim için de yeterince iyi Birkaç gol daha atarsa Ben de Müslüman olacağım Bir camide oturacağım Olmak istediğim yer orası
36 MAÇTA30 GOL, 10 ASİST Bu sezon Liverpool formasıyla 36 maça çıkan Salah, 30 gol atarken, 10 da asist yapma başarısını gösterdi.
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Hem de mutevazi,,ve efendi,,,bir arkadas,,,
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