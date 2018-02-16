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Birkaç gol daha atarsa müslüman olacağız

Son zamanlarda tribünlerinde yankılanan, “Salah birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım” tezahüratı gündeme adeta bomba gibi düştü

Birkaç gol daha atarsa müslüman olacağız
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 5-0 yenerek işi bitiren Liverpool'da Mohamed Salah fırtınası giderek büyüyor. Sezon başında 42 milyon Euro'ya Roma'dan İngiliz ekibine transfer olan Mısırlı yıldız ortaya koyduğu inanılmaz performansla adından söz ettiriyor. Liverpool taraftarlarını adeta kendinden geçiren Salah için yapılan bir beste de gündeme bomba gibi düştü. Son zamanlarda Liverpool tribünlerinde yankılanan tezahüratta taraftarlar, "Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım" diye bağırıyor. Tezahüratta ayrıca "Bir camide oturacağım. Olmak istediğim yer orası" sözü de geçiyor.

İŞTE O OLAY TEZAHÜRAT
Mo Salah la la la la Senin için yeterince iyiyse Benim için de yeterince iyi Birkaç gol daha atarsa Ben de Müslüman olacağım Bir camide oturacağım Olmak istediğim yer orası

36 MAÇTA 30 GOL, 10 ASİST
Bu sezon formasıyla 36 maça çıkan Salah, 30 gol atarken, 10 da asist yapma başarısını gösterdi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet-newyork mehmet-newyork

Hem de mutevazi,,ve efendi,,,bir arkadas,,,

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cevapla 16.02.2018 17:08
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