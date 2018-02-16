Başkasına değil kendimize bakalım!

G.Saray'ın Cezayirli yıldızı SofianeFeghouli, şampiyonluk yarışıylailgili önemli açıklamalar yaptı.Tecrübeli futbolcu, "Bizim buradarakiplerin ne yapacağından çokkendimize bakmamız gerekiyor.Kendi çalışmalarımıza bakmamızgerekiyor" dedi. Antalya maçındakırmızı kart görenBelhanda'nın yerineonun bölgesinde oynamaihtimalininsorulması üzerineFeghouli, "Benimiçin önemli olanpozisyon değiltopla buluşmak vetopla oynamak. Neredeolursa olsun oyunakatılmayı, takım arkadaşlarıma yardımetmeyi ve takım halinde oynamayıseviyorum. Dolayısıyla pozitifyönde ne olacaksa onu gerçekleştirmeyiseviyorum. Her yerde elimdengelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"diye konuştu. Feghouli, şampiyonlukyarışının son haftaya kadarsüreceğini
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