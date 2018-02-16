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Başkasına değil kendimize bakalım!

, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, “Bizim rakiplerin ne yapacağından çok kendimize bakmamız gerekiyor” dedi...

Başkasına değil kendimize bakalım!
G.Saray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bizim burada rakiplerin ne yapacağından çok kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi çalışmalarımıza bakmamız gerekiyor" dedi. Antalya maçında kırmızı kart gören Belhanda'nın yerine onun bölgesinde oynama ihtimalinin sorulması üzerine Feghouli, "Benim için önemli olan pozisyon değil topla buluşmak ve topla oynamak. Nerede olursa olsun oyuna katılmayı, takım arkadaşlarıma yardım etmeyi ve takım halinde oynamayı seviyorum. Dolayısıyla pozitif yönde ne olacaksa onu gerçekleştirmeyi seviyorum. Her yerde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Feghouli, şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğini
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