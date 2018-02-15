;
Yol Durumu
  1. Eğlence ve kültür bir arada olacak
  2. Beşikt'aşk'

Ödülü Avcı ile paylaştı

Güneş, şampiyonluk yolundaki rakibinin hocasına büyük bir jest yaptı

Ödülü Avcı ile paylaştı
2017 Türkiye Futbol Vakfı ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü ödülüne Şenol Güneş layık görüldü. Tecrübeli teknik adam ödülü Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile paylaştı. Güneş, "Türkiye Futbol Vakfı'na teşekkür ederim ama ben bu ödülü Abdullah Avcı ile paylaşmak istiyorum. Onun adına alıyorum" ifadelerini kullandı. Ödül töreninde en iyi kaleci Fabri, en iyi defans oyuncusu Dusko Tosic ve en iyi golcü Vagner Love seçildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, 'in ödülü ile paylaşması sonrası tecrübeli hocaya övgü dolu sözler safretti.
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar