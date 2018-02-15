Ödülü Avcı ile paylaştı

2017 Türkiye Futbol Vakfı ödül töreninde Yılın Teknik Direktörü ödülüne Şenol Güneş layık görüldü. Tecrübeli teknik adam ödülü Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile paylaştı. Güneş, "Türkiye Futbol Vakfı'na teşekkür ederim ama ben bu ödülü Abdullah Avcı ile paylaşmak istiyorum. Onun adına alıyorum" ifadelerini kullandı. Ödül töreninde en iyi kaleci Fabri, en iyi defans oyuncusu Dusko Tosic ve en iyi golcü Vagner Love seçildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Şenol Güneş'in ödülü Abdullah Avcı ile paylaşması sonrası tecrübeli hocaya övgü dolu sözler safretti.
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