Kadıköy’de Kocaman coşku
F.Bahçe Yönetimi, taraftar gruplarıyla görüştü ve ‘Maça gelin’ çağrısı yaptı. Alanyaspor maçında 45 bin taraftar bekleniyor
BAYRAM YERİNE ÇEVİRELİM
Taraftar gruplarıyla görüşen yönetim, 'Maça gelin' çağırısı yaptı. Sosyal medyadaki taraftarlar da, "Artık her maç final havasında. Kadıköy'ü bayram yerine çevirelim" yorumlarında bulundu.
KALE ARKASI BİLETLER 54 TL
Alanyaspor ile oynanacak maçı 45 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Fenerbahçe- Alanyaspor maçının biletleri dün satışa sunuldu. Sarı- Lacivertli taraftarlar, kale arkası biletleri 54 TL'den alabilecek.
SAHASINDA 9 PUAN KAYBETTİ
F.Bahçe, Kadıköy'deki 10 maçta 9 puan bıraktı. Kanarya deplasmanda ise ligin lideri.
Etiketler: Fenerbahçe , Aykut Kocaman
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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